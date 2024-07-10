Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 10 июля: операции в Бейт-Лехеме, около Шхема и Рамаллы

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 10 июля действовали в Даэйшэ, на окраине Бейт-Лехема; в деревне Байт-Фурик, к востоку от Шхема; в деревне Синджиль, недалеко от Рамаллы.

Происходили вооруженные столкновения. Есть пострадавшие с палестинской стороны.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 10 июля.

В 4:16 10 июля сработал сигнал тревоги в поселке Альмон (Анатот), расположенном к северу от Иерусалима. Предварительно: возможное проникновение террористов. После тревоги ворота поселка были закрыты. Жители получили указания: запереться в домах и не выходить.