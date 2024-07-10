x
10 июля 2024
|
последняя новость: 07:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 июля 2024
|
10 июля 2024
|
последняя новость: 07:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 10 июля: операции в Бейт-Лехеме, около Шхема и Рамаллы

время публикации: 10 июля 2024 г., 06:49 | последнее обновление: 10 июля 2024 г., 06:49
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 10 июля: операции в Бейт-Лехеме, около Шхема и Рамаллы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 10 июля действовали в Даэйшэ, на окраине Бейт-Лехема; в деревне Байт-Фурик, к востоку от Шхема; в деревне Синджиль, недалеко от Рамаллы.

Происходили вооруженные столкновения. Есть пострадавшие с палестинской стороны.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 10 июля.

В 4:16 10 июля сработал сигнал тревоги в поселке Альмон (Анатот), расположенном к северу от Иерусалима. Предварительно: возможное проникновение террористов. После тревоги ворота поселка были закрыты. Жители получили указания: запереться в домах и не выходить.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 июля 2024

278-й день войны в Израиле. Хронология событий