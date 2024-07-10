Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 10 июля, температура повысится и будет выше среднесезонной, особенно во внутренних и горных районах. Жарко и душно. Малооблачно.

В Иерусалиме – 24-34 градусов, в Тель-Авиве – 25-32, в Хайфе – 23-31, в Эйлате – 28-40, в Беэр-Шеве – 22-38, в Мицпе-Рамоне – 21-37, на побережье Мертвого моря – 30-40, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-32, в Ариэле – 25-34, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-39, на Голанских высотах – 22-37.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 50-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-восточный (до 15 км/ч).

В четверг – повышение температуры, жарко и душно. В пятницу – без существенных изменений. В субботу-воскресенье жара спадет.