Мониторинговая группа: из Ливана в сторону Штулы запущена баллистическая ракета "Буркан"
время публикации: 10 июля 2024 г., 20:02 | последнее обновление: 10 июля 2024 г., 20:39
В 20:01 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучал в мошаве Штула, на так называемой "линии противостояния" на севере Израиля.
Израильская мониторинговая группа, отслеживающая события на границах Израиля, сообщила о том, что с территории Ливана была запущена баллистическая ракета малой дальности "Буркан".
Информация уточняется.
В течение дня 10 июля на севере Израиля система "Цева Адом" в связи с угрозами ракетных обстрелов была активирована семь раз.
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