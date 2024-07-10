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Израиль

Мониторинговая группа: из Ливана в сторону Штулы запущена баллистическая ракета "Буркан"

время публикации: 10 июля 2024 г., 20:02 | последнее обновление: 10 июля 2024 г., 20:39
Сигнал тревоги прозвучал в мошаве Штула, на границе с Ливаном
Фото NEWSru.co.il

В 20:01 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучал в мошаве Штула, на так называемой "линии противостояния" на севере Израиля.

Израильская мониторинговая группа, отслеживающая события на границах Израиля, сообщила о том, что с территории Ливана была запущена баллистическая ракета малой дальности "Буркан".

Информация уточняется.

В течение дня 10 июля на севере Израиля система "Цева Адом" в связи с угрозами ракетных обстрелов была активирована семь раз.

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