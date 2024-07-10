Семьи похищенных начали марш из Тель-Авива в Иерусалим, часть маршрута проходит по Первому шоссе
время публикации: 10 июля 2024 г., 19:38 | последнее обновление: 10 июля 2024 г., 19:38
Родственники похищенных, а также сотни поддерживающих их израильтян, начали четырехдневный марш из Тель-Авива в Иерусалим, требуя от правительства немедленного заключения сделки с ХАМАСом, в рамках которой будут возвращены их близкие.
Марш начался от центрального въезда на военную базу Генштаба ("Кирия") в Тель-Авиве и завершится возле канцелярии главы правительства в Иерусалиме.
Демонстранты спустились на Первое шоссе, которое частично перекрыто полицией. Первый день марша завершится на перекрестке Бейт-Даган около 20:00. Ночь они проведут в палатках в мошаве Нир-Цви.
Рано утром 11 июля марш возобновится. Часть пути пройдет по Первому шоссе.
В субботу, в 20:00, возле канцелярии главы правительства состоится массовый митинг.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 июля 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 июля 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 июля 2024