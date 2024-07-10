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Израиль

В бою в Газе погиб боец "Маглана"

время публикации: 10 июля 2024 г., 05:57 | последнее обновление: 10 июля 2024 г., 06:03
В бою в Газе погиб боец "Маглана"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в бою в центре сектора Газы погиб старший сержант Таль Лахат, 21 год, из Кфар-Сабы, боец спецназа "Маглан" из бригады "Коммандо".

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погибли 326 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 682 военнослужащих ЦАХАЛа.

Израиль
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