В бою в Газе погиб боец "Маглана"

Разрешено к публикации: в бою в центре сектора Газы погиб старший сержант Таль Лахат, 21 год, из Кфар-Сабы, боец спецназа "Маглан" из бригады "Коммандо".

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погибли 326 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 682 военнослужащих ЦАХАЛа.