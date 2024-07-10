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Израиль

Смотрич запретил финансирование защиты террористов "Нухбы" из госбюджета

время публикации: 10 июля 2024 г., 08:55 | последнее обновление: 10 июля 2024 г., 08:55
Смотрич запретил финансирование защиты террористов "Нухбы" из госбюджета
Yonatan Sindel/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич направил директору бюджетного отдела своего ведомства Йоаву Градусу письмо с распоряжением ни при каких обстоятельствах не финансировать из государственного бюджета оплату адвокатов террористам "Нухбы".

Письмо стало реакцией на сообщение телеканала "Кан-11", согласно которому суд разрешил боевикам, участвовавшим в резне 7 октября, воспользоваться услугами частных адвокатов и обязал государство Израиль оплатить их работу после того, как адвокаты Отдела общественной защиты министерства юстиции отказались представлять их в суде.

По информации телеканала "Кан-11", адвокаты уже выставили счета для оплаты. Судебная администрация обратилась в министерство юстиции с просьбой перевести деньги, чтобы рассчитаться с адвокатами.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 июля 2024

"Кан-11": израильские налогоплательщики оплатят адвокатов для боевиков "Нухбы"