Смотрич запретил финансирование защиты террористов "Нухбы" из госбюджета

Министр финансов Бецалель Смотрич направил директору бюджетного отдела своего ведомства Йоаву Градусу письмо с распоряжением ни при каких обстоятельствах не финансировать из государственного бюджета оплату адвокатов террористам "Нухбы".

Письмо стало реакцией на сообщение телеканала "Кан-11", согласно которому суд разрешил боевикам, участвовавшим в резне 7 октября, воспользоваться услугами частных адвокатов и обязал государство Израиль оплатить их работу после того, как адвокаты Отдела общественной защиты министерства юстиции отказались представлять их в суде.

По информации телеканала "Кан-11", адвокаты уже выставили счета для оплаты. Судебная администрация обратилась в министерство юстиции с просьбой перевести деньги, чтобы рассчитаться с адвокатами.