"Кан-11": израильские налогоплательщики оплатят адвокатов для боевиков "Нухбы"

После того, как адвокаты Отдела общественной защиты министерства юстиции отказались представлять в суде боевиков "Нухбы", участвовавших в резне 7 октября, суд разрешил боевикам воспользоваться услугами частных адвокатов и обязал государство Израиль оплатить их работу. Об этом сообщил телеканал "Кан-11".

По информации телеканала "Кан-11", адвокаты уже выставили счета для оплаты. Судебная администрация обратилась в министерство юстиции с просьбой перевести деньги, чтобы рассчитаться с адвокатами.