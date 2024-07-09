"Кан-11": израильские налогоплательщики оплатят адвокатов для боевиков "Нухбы"
время публикации: 09 июля 2024 г., 22:11 | последнее обновление: 09 июля 2024 г., 22:11
После того, как адвокаты Отдела общественной защиты министерства юстиции отказались представлять в суде боевиков "Нухбы", участвовавших в резне 7 октября, суд разрешил боевикам воспользоваться услугами частных адвокатов и обязал государство Израиль оплатить их работу. Об этом сообщил телеканал "Кан-11".
По информации телеканала "Кан-11", адвокаты уже выставили счета для оплаты. Судебная администрация обратилась в министерство юстиции с просьбой перевести деньги, чтобы рассчитаться с адвокатами.
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