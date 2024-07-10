В Тель-Авиве мужчина получил тепловой удар, оставшись сидеть в машине без кондиционера

На улице Рединг в Тель-Авиве в припаркованном автомобиле, в котором не работал кондиционер, был обнаружен 70-летний мужчина, получивший тепловой удар.

Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что сознание мужчины было спутанным, температура тела была настолько высокой, что это угрожало жизни его жизни. Пострадавший был доставлен в больницу "Ихилов" в состоянии от среднего до тяжелого.

10-12 июля в Израиле будет жарко и душно, температура выше среднесезонной во многих регионах страны – особенно жарко во внутренних и горных районах, а также в долинах на востоке и на юге.

Температура в Иерусалиме днем до 35 градусов, в Тель-Авиве – до 34, в Хайфе – до 32, в Эйлате – до 44, в Беэр-Шеве – до 40, на побережье Мертвого моря – до 42, в Иорданской долине – до 45, на берегу озера Кинерет – до 41, на Голанских высотах – до 39.

В субботу-воскресенье жара спадет.

Рекомендации минздрава

Минздрав призывает граждан, особенно пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, не выходить днем на улицу, оставаться в кондиционируемых помещениях, избегать физических нагрузок и пить воду, чтобы избежать обезвоживания. Не следует пить алкоголь и напитки, содержащие кофеин.

При этом медики отмечают, что наибольшему риску теплового удара подвергаются старики и маленькие дети (до четырех лет), а также люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, и люди, страдающие от ожирения.

Не следует длительное время находиться под солнцем. Пляжи лучше посещать в вечерние часы.

Медики просят родителей не оставлять детей в закрытых автомобилях, даже "на пару минут". Жара может привести к тепловому удару и трагическим последствиям.