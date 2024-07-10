Система ПВО не была задействована для перехвата ракеты, убившей Ноа и Нира Барнес

ВВС ЦАХАЛа, в состав которых входят силы противовоздушной обороны, проводят расследования обстоятельств гибели Ноа и Нира Барнес во время ракетного обстрела Голанских высот 9 июля.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что, по данным предварительного расследования, силы ПВО не пытались перехватить ракеты, запущенные в сторону 91-е шоссе, так как оно помечено системой противоракетной обороны как "открытая незастроенная местность".

По информации сайта "Мако", супруги Барнес находились примерно в 10 минутах езды от поселка Орталь, в котором они жили. В статье отмечается, что 91-е шоссе центральным в этой части Голанских высот, им вынуждены пользоваться жители поселков Орталь, Эйн Зиван, Шааль, Мером Голан, Эль-Ром. На этом шоссе, проходящем рядом с военными базами, ставшими целями "Хизбаллы", не работает система предупреждения Управления тылом. Таким образом, Ноа и Нир Барнес, не могла знать о ракетном обстреле, в результате которого они погибли.

Ноа и Нир проживали в Ортале с 2012 года. Нир занимался птицеводством, до того работал в сфере туризма и культуры. Ноа была секретарем сельскохозяйственной компании.

Во время массированного обстрела израильской территории 9 июля 2024 года, около 19:00, одна из ракет попала в автомобиль, в котором находились Ноа и Нир Барнес. Они погибли на месте. Во время работы спасательных служб была вновь активирована система раннего предупреждения о ракетном обстреле. По данным ЦАХАЛа, из Ливана в сторону израильской территории было запущено около 40 ракет.

"Хизбалла" объявила, что обстрел Голанских высот был ответом на удар по автомобилю на шоссе Дамаск-Бейрут, в результате которого был ликвидирован бывший телохранитель шейха Хасана Насраллы. При этом "Хизбалла" заявила, что целью атаки были военные объекты Израиля на Голанах.