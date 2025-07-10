В "Бен-Гурионе" был объявлен режим ЧС в связи с аварийной посадкой частного самолета

10 июля в международном аэропорту "Бен-Гурион" был объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с экстренной посадкой частного самолета Cessna 340A, пилот которого сообщил об отказе двигателя.

Вскоре поступило сообщение, что самолет благополучно приземлился на взлетно-посадочной полосе 21.

Cessna 340A – шестиместный двухмоторный самолет, оснащенный двумя двигателями Continental TSIO-520-NB.