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Израиль

ЦАХАЛ уничтожил туннель в районе Хан-Юниса

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 10 июля 2025 г., 11:00 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 11:04
ЦАХАЛ уничтожил туннель в районе Хан-Юниса
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что бойцы бригады "Голани", действуя совместно с инженерным спецназом "Яалом" в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газы, уничтожили более 130 объектов террористической инфраструктуры.

В частности, был обнаружен и подорван туннель протяженностью около 500 метров и глубиной до13 метров.

За прошедшую неделю бойцами бригады "Голани" в районе Хан-Юниса были ликвидированы десятки террористов. В числе уничтоженных объектов – тайники с оружием, наблюдательные пункты и пусковые площадки.

Израиль
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