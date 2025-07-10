ЦАХАЛ уничтожил туннель в районе Хан-Юниса

ЦАХАЛ сообщает, что бойцы бригады "Голани", действуя совместно с инженерным спецназом "Яалом" в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газы, уничтожили более 130 объектов террористической инфраструктуры.

В частности, был обнаружен и подорван туннель протяженностью около 500 метров и глубиной до13 метров.

За прошедшую неделю бойцами бригады "Голани" в районе Хан-Юниса были ликвидированы десятки террористов. В числе уничтоженных объектов – тайники с оружием, наблюдательные пункты и пусковые площадки.