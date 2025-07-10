На стройплощадке в Раанане при падении с большой высоты погиб крановщик

На строительной площадке на улице Дерех а-Парк в Раанане произошло ЧП: с 50-метровой высоты упал крановщик. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что мужчина (примерно 30 лет) скончался от травм на месте.

Полиция передала, что погибший является жителем Ашкелона.

Полиция и инспекторы министерства труда начали расследование обстоятельств гибели рабочего.