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Израиль

На стройплощадке в Раанане при падении с большой высоты погиб крановщик

Погибшие
время публикации: 10 июля 2025 г., 22:28 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 22:28
На стройплощадке в Раанане при падении с большой высоты погиб крановщик
Пресс-служба МАДА

На строительной площадке на улице Дерех а-Парк в Раанане произошло ЧП: с 50-метровой высоты упал крановщик. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что мужчина (примерно 30 лет) скончался от травм на месте.

Полиция передала, что погибший является жителем Ашкелона.

Полиция и инспекторы министерства труда начали расследование обстоятельств гибели рабочего.

Израиль
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