При аварии на стройке в Бней-Браке погиб рабочий, полиция ведет расследование
время публикации: 19 мая 2025 г., 10:34 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 10:39
Парамедики и фельдшеры службы скорой помощи "Маген Давид Адом" были вынуждены констатировать смерть строительного рабочего, мужчины в возрасте около 35 лет, в результате обрушения песка на строительной площадке на улице Лехи в Бней-Браке.
Песком завалило двоих рабочих: к моменту приезда медиков один пострадавший уже не подавал признаков жизни, второй находился в полном сознании. Во время спасательной операции, проводимой пожарными, медики проверили состояние обоих рабочих, констатировали смерть одного из них и оказали неотложную помощь второму.
После извлечения из-под завалов 28-летний рабочий был отправлен в больницу "Шиба", он получил легкие травмы.
Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.
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