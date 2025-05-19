При аварии на стройке в Бней-Браке погиб рабочий, полиция ведет расследование

Парамедики и фельдшеры службы скорой помощи "Маген Давид Адом" были вынуждены констатировать смерть строительного рабочего, мужчины в возрасте около 35 лет, в результате обрушения песка на строительной площадке на улице Лехи в Бней-Браке.

Песком завалило двоих рабочих: к моменту приезда медиков один пострадавший уже не подавал признаков жизни, второй находился в полном сознании. Во время спасательной операции, проводимой пожарными, медики проверили состояние обоих рабочих, констатировали смерть одного из них и оказали неотложную помощь второму.

После извлечения из-под завалов 28-летний рабочий был отправлен в больницу "Шиба", он получил легкие травмы.

Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.