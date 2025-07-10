ДТП на 232-й трассе, трое пострадавших
время публикации: 10 июля 2025 г., 12:13 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 12:32
Около полудня на шоссе 232 недалеко от перекрестка Авшалом столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадали три человека.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что один из пострадавших без сознания, он получил черепно-мозговую травму – от средней тяжести до тяжелой. Двое других пострадавших травмированы легко.
Пострадавшие эвакуированы в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Был задействован вертолет.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
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