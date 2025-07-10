ДТП на 232-й трассе, трое пострадавших

Около полудня на шоссе 232 недалеко от перекрестка Авшалом столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадали три человека.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что один из пострадавших без сознания, он получил черепно-мозговую травму – от средней тяжести до тяжелой. Двое других пострадавших травмированы легко.

Пострадавшие эвакуированы в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Был задействован вертолет.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.