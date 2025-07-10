Теракт в Гуш-Эционе, погиб мужчина в возрасте около 20 лет

По предварительным сообщениям, на перекрестке Гуш-Эцион произошел теракт, на месте происшествия несколько пострадавших от огнестрельных ранений разной степени тяжести.

На место вызваны крупные силы полиции и армии, проводится прочесывание местности в поисках террористов.

МАДА сообщает о, как минимум, одном пострадавшем в возрасте около 20 лет, находящемся в критическом состоянии. Вскоре поступило сообщение, что медики были вынуждены констарировать смерть мужчины: полученные им ранения были крайне тяжелыми.

Террористы нейтрализованы на месте теракта.

По уточненным данным, молодой мужчина получил крайне тяжелые ранения, проверяется информация о том, что у террористов было при себе и огнестрельное оружие. Инцидент произошел на территории торгового центра "Рами Леви".

Двое террористов, совершивших нападение, ликвидированы находившимися на месте сотрудниками служб безопасности. Возле тела одного из террористов обнаружено огнестрельное оружие и нож.

Идет прочесывание местности в поисках их возможных сообщников. Сообщается, что террористы совершили комплексное нападение, как с применением огнестрельного оружия, так и с ножами.

Информация дополняется и уточняется.