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Израиль

Продлен арест подозреваемого в убийстве, совершенном в стенах психиатрической больницы

Расследование
Убийства
Суд
Психология
время публикации: 10 июля 2025 г., 14:22 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 14:22
Продлен арест подозреваемого в убийстве, совершенном в стенах психиатрической больницы
Noam Moskowitz/Flash90

Мировой суд Иерусалима продлил срок содержания под стражей 37-летнего подозреваемого в убийстве пациента психиатрической больницы "Кфар-Шауль" в Иерусалиме.

Сам подозреваемый находился в больнице в рамках психиатрического освидетельствования по приказу суда: он обвиняется в том, что несколько месяцев назад зарезал свою мать.

Изначально персонал больницы полагал, что пациент в возрасте около 60 лет скончался от сердечной недостаточности, и на место происшествия была вызвана полиция для формального в таких случаях заключения. Однако у полицейских возникло обоснованное подозрение, что причины смерти мужчины не были естественными.

По подозрению в причастности к убийству был задержан другой пациент, 37-летний мужчина: он пытался сбежать из больницы через забор, но его успели остановить.

В институте судебной медицины Абу-Кабир провели вскрытие тела погибшего, которое показало, что пациент действительно был убит.

Израиль
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