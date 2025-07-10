Продлен арест подозреваемого в убийстве, совершенном в стенах психиатрической больницы

Мировой суд Иерусалима продлил срок содержания под стражей 37-летнего подозреваемого в убийстве пациента психиатрической больницы "Кфар-Шауль" в Иерусалиме.

Сам подозреваемый находился в больнице в рамках психиатрического освидетельствования по приказу суда: он обвиняется в том, что несколько месяцев назад зарезал свою мать.

Изначально персонал больницы полагал, что пациент в возрасте около 60 лет скончался от сердечной недостаточности, и на место происшествия была вызвана полиция для формального в таких случаях заключения. Однако у полицейских возникло обоснованное подозрение, что причины смерти мужчины не были естественными.

По подозрению в причастности к убийству был задержан другой пациент, 37-летний мужчина: он пытался сбежать из больницы через забор, но его успели остановить.

В институте судебной медицины Абу-Кабир провели вскрытие тела погибшего, которое показало, что пациент действительно был убит.