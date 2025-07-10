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Израиль

Теракт в Гуш-Эционе совершили террористы из Хальхуля

Иудея и Самария
Террористы
время публикации: 10 июля 2025 г., 16:46 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 16:46
Теракт в Гуш-Эционе совершили террористы из Хальхуля
Wikipedia.org. Фото: Shatret

По сообщению полиции, теракт возле магазина "Рами Леви" на перекрестке Гуш-Эцион совершили два террориста из деревни Хальхуль, расположенной в окрестностях.

В результате теракта был убит 22-летний охранник, имя которого еще не опубликовано, террористы были уничтожены на месте происшествия.

Полиция Иудеи и Самарии, ЦАХАЛ и пограничная полиция МАГАВ занимались идентификацией террористов, сбором улик с места происшествия, саперы проверили площадку для нейтрализации возможных взрывных устройств.

Израиль
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