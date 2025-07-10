Теракт в Гуш-Эционе совершили террористы из Хальхуля

По сообщению полиции, теракт возле магазина "Рами Леви" на перекрестке Гуш-Эцион совершили два террориста из деревни Хальхуль, расположенной в окрестностях.

В результате теракта был убит 22-летний охранник, имя которого еще не опубликовано, террористы были уничтожены на месте происшествия.

Полиция Иудеи и Самарии, ЦАХАЛ и пограничная полиция МАГАВ занимались идентификацией террористов, сбором улик с места происшествия, саперы проверили площадку для нейтрализации возможных взрывных устройств.