Арабские источники: израильские войска раскапывают могилы на кладбище в Хан-Юнисе
время публикации: 10 июля 2025 г., 16:32 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 16:40
Арабские источники утверждают, что израильские войска с тяжелой инженерной техникой действуют на "турецком кладбище" в Хан-Юнисе. Два бульдозера начали раскапывать могилы семей Абу-Шамала, Хамдан и аль-Мубашир, работу прикрывают военнослужащие на бронированном джипе.
Отметим, что в течение войны "Железные мечи" израильские войска неоднократно проводили проверки на кладбищах и в моргах, где террористы могут скрывать тела погибших заложников.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 июня 2025