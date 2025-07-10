x
10 июля 2025
|
последняя новость: 17:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 июля 2025
|
10 июля 2025
|
последняя новость: 17:49
10 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Арабские источники: израильские войска раскапывают могилы на кладбище в Хан-Юнисе

время публикации: 10 июля 2025 г., 16:32 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 16:40
Арабские источники: израильские войска раскапывают могилы на кладбище в Хан-Юнисе
Ofer Zidon/FLASH90

Арабские источники утверждают, что израильские войска с тяжелой инженерной техникой действуют на "турецком кладбище" в Хан-Юнисе. Два бульдозера начали раскапывать могилы семей Абу-Шамала, Хамдан и аль-Мубашир, работу прикрывают военнослужащие на бронированном джипе.

Отметим, что в течение войны "Железные мечи" израильские войска неоднократно проводили проверки на кладбищах и в моргах, где террористы могут скрывать тела погибших заложников.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 июня 2025

Родственники террориста требуют держать его в холодильнике за счет государства
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 мая 2025

"Аль-Арабия": помимо Цви Фельдмана, в Израиль доставлены останки еще троих человек
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 апреля 2025

ЦАХАЛ: в Газе ликвидирован Мохаммад Хасан Ауад, руководивший похищением семьи Бибас