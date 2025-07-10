Арабские источники: израильские войска раскапывают могилы на кладбище в Хан-Юнисе

Арабские источники утверждают, что израильские войска с тяжелой инженерной техникой действуют на "турецком кладбище" в Хан-Юнисе. Два бульдозера начали раскапывать могилы семей Абу-Шамала, Хамдан и аль-Мубашир, работу прикрывают военнослужащие на бронированном джипе.

Отметим, что в течение войны "Железные мечи" израильские войска неоднократно проводили проверки на кладбищах и в моргах, где террористы могут скрывать тела погибших заложников.