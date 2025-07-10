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Израиль

ЦАХАЛ разрушил здания в Самарии, в том числе те, которые террористы использовали для обстрелов

время публикации: 10 июля 2025 г., 10:45 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 10:45
ЦАХАЛ разрушил здания в Самарии, в том числе те, которые террористы использовали для обстрелов
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа разрушили в деревне Шуэйка, к северу от Туль-Карема, незаконно построенный тепличный комплекс и здания, прикрытием которых воспользовались террористы для обстрела израильского поселка Эмек-Хефер.

Также были снесены шесть незаконных строений в деревне Шукба, около Рамаллы.

Кроме того, разрушен незаконно построенный дом в Руджибе, около Шхема.

Израиль
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