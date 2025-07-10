ЦАХАЛ разрушил здания в Самарии, в том числе те, которые террористы использовали для обстрелов
время публикации: 10 июля 2025 г., 10:45 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 10:45
Силы ЦАХАЛа разрушили в деревне Шуэйка, к северу от Туль-Карема, незаконно построенный тепличный комплекс и здания, прикрытием которых воспользовались террористы для обстрела израильского поселка Эмек-Хефер.
Также были снесены шесть незаконных строений в деревне Шукба, около Рамаллы.
Кроме того, разрушен незаконно построенный дом в Руджибе, около Шхема.