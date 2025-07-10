ЦАХАЛ разрушил здания в Самарии, в том числе те, которые террористы использовали для обстрелов

Силы ЦАХАЛа разрушили в деревне Шуэйка, к северу от Туль-Карема, незаконно построенный тепличный комплекс и здания, прикрытием которых воспользовались террористы для обстрела израильского поселка Эмек-Хефер.

Также были снесены шесть незаконных строений в деревне Шукба, около Рамаллы.

Кроме того, разрушен незаконно построенный дом в Руджибе, около Шхема.