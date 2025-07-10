ЦАХАЛ подтвердил нанесение авиаудара по штабу "Хизбаллы" на юге Ливана

ЦАХАЛ подтвердил, что в ночь на 10 июля был нанесен авиаудар по штабу боевиков террористической организации "Хизбалла" в районе в деревне Яхмур аш-Шакиф на юге Ливана.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что штаб действовал под видом гражданского объекта.

Перед атакой были приняты меры по снижению вероятности причинения вреда гражданскому населению, заявляет ЦАХАЛ.