ЦАХАЛ подтвердил нанесение авиаудара по штабу "Хизбаллы" на юге Ливана
время публикации: 10 июля 2025 г., 12:33 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 12:33
ЦАХАЛ подтвердил, что в ночь на 10 июля был нанесен авиаудар по штабу боевиков террористической организации "Хизбалла" в районе в деревне Яхмур аш-Шакиф на юге Ливана.
В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что штаб действовал под видом гражданского объекта.
Перед атакой были приняты меры по снижению вероятности причинения вреда гражданскому населению, заявляет ЦАХАЛ.