ЦАХАЛ сообщил о ликвидации "главного артиллериста" "Хизбаллы" на юге Ливана
время публикации: 10 июля 2025 г., 19:02 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 19:11
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о ликвидации на юге Ливана, в районе деревни Аль-Мансури, Мухаммада Джамаля Мурада, командира артиллерии "Хизбаллы" в Прибрежном округе.
По данным израильских спецслужб, ликвидированный боевик был причастен к многочисленным обстрелам израильской территории в ходе боевых действий, а в последние месяцы работал над восстановлением артиллерийского подразделения.
ЦАХАЛ подчеркивает: "Мухаммад Джамаль Мурад представлял угрозу для государства Израиль и для его граждан, а его деятельность противоречила договоренностям между Израилем и Ливаном".