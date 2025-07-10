ЦАХАЛ сообщил о ликвидации "главного артиллериста" "Хизбаллы" на юге Ливана

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о ликвидации на юге Ливана, в районе деревни Аль-Мансури, Мухаммада Джамаля Мурада, командира артиллерии "Хизбаллы" в Прибрежном округе.

По данным израильских спецслужб, ликвидированный боевик был причастен к многочисленным обстрелам израильской территории в ходе боевых действий, а в последние месяцы работал над восстановлением артиллерийского подразделения.

ЦАХАЛ подчеркивает: "Мухаммад Джамаль Мурад представлял угрозу для государства Израиль и для его граждан, а его деятельность противоречила договоренностям между Израилем и Ливаном".