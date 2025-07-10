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Израиль

Правительство вновь проигнорировало требование БАГАЦ обосновать увольнение юрсоветника

Верховный суд/БАГАЦ
Юрсоветник правительства
Правительство
время публикации: 10 июля 2025 г., 18:54 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 18:54
Правительство вновь проигнорировало требование БАГАЦ обосновать увольнение юрсоветника
Yonatan Sindel/Flash90

В полдень истек срок подачи правительством в БАГАЦ обоснований для увольнения юридического советника Гали Баарав-Миара. Однако ответ так и не был подан.

Глава коллегии адвокатов Амит Бахар, комментируя это, заявил: "Одна из двух плохих возможностей: либо правительство решило окончательно отказаться от демократии и игнорировать БАГАЦ, либо в правительстве понимают, что решение об увольнении является незаконным и у него нет никаких шансов. Не исключаю, что оба ответа правильные. Так или иначе, действия правительства неправильные, опасные для демократии и опасные для Израиля".

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара была приглашена на слушания перед увольнением, которые должны состояться на следующей неделе. Баарав-Миара обратилась в БАГАЦ, утверждая, что речь идет о незаконном решении, которое позволит перевести процедуру увольнения высших чиновников исключительно в полицейскую плоскость, приведет к захвату процедуры политиками и к коррупции.

Напомним, правительство приняло решение об увольнении юридического советника правительства Гали Баарав-Миары в обход комиссии по отбору кандидатов на высшие государственные должности. Вместо этой комиссии правительство создало министерский форум для решения проблемы.

Первый раз правительство проигнорировало требование БАГАЦа в прошлом месяце, когда от него требовалось ответить на апелляцию противников увольнения юридического советника.

Израиль
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