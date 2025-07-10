Задержан житель Лода, подозреваемый в поджогах 20 автомобилей во время сирен тревоги
время публикации: 10 июля 2025 г., 10:16 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 10:29
Полиция объявила о раскрытии дела о поджогах 20 автомобилей в Лоде во время сирен воздушной тревоги, предупреждавших о ракетных обстрелах в период 12-дневной войны с Ираном.
Задержан подозреваемый, житель Лода примерно 30 лет.
В сообщении полиции сказано, что "националистическая подоплека была исключена". О мотивах действий поджигателя полиция ничего не сообщает.
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