Аресты в Лоде, помимо оружия найдены шарфы с символикой ООП

Полиция сообщает о проведении в Лоде операции против четырех членов преступных арабских кланов, которые были задержаны по подозрению в криминальной деятельности. Всем задержанным около 20 лет.

В ходе обысков в районе Пардес Снир были изъяты боеприпасы, прицелы, страйкбольные стволы, лента с шипами (для того, чтобы останавливать автомобили), шарфы с символикой ООП, шлемы, керамические жилеты и др.

Судя по наличию символики ООП, среди задержанных есть активисты антиизраильских организаций, которые также были вовлечены в преступную деятельность.