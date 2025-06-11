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Израиль

Аресты в Лоде, помимо оружия найдены шарфы с символикой ООП

Полиция
Криминал в арабском секторе
время публикации: 11 июня 2025 г., 13:32 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 13:32
Аресты в Лоде, помимо оружия найдены шарфы с символикой ООП
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о проведении в Лоде операции против четырех членов преступных арабских кланов, которые были задержаны по подозрению в криминальной деятельности. Всем задержанным около 20 лет.

В ходе обысков в районе Пардес Снир были изъяты боеприпасы, прицелы, страйкбольные стволы, лента с шипами (для того, чтобы останавливать автомобили), шарфы с символикой ООП, шлемы, керамические жилеты и др.

Судя по наличию символики ООП, среди задержанных есть активисты антиизраильских организаций, которые также были вовлечены в преступную деятельность.

Израиль
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