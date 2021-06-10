ЦАХАЛ об инциденте в Дженине: первыми открыли огонь сотрудники полиции ПА

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала данные предварительного расследования инцидента в Дженине, согласно которым события развивались следующим образом: бойцы спецподразделения прибыли в Дженин с целью задержания двух террористов, в ходе операции один из разыскиваемых был застрелен, второй был задержан. По версии ЦАХАЛа, когда группа спецназа собиралась выходить из Дженина, сотрудники палестинской полиции открыли по военным огонь, по всей видимости, не зная, что стреляют в израильских солдат. Ответным огнем двое палестинских полицейских были убиты.

В руководстве Палестинской автономии версию ЦАХАЛа отвергают, заявляя, что израильтяне первыми открыли огонь по сотрудникам палестинских правоохранительных органов. На этой версии, в частности, настаивает губернатор Дженина генерал-майор Акрам Раджуб, в прошлом один из руководителей спецслужб ПА.

Как сообщалось ранее, в ночь на четверг, 10 июня, в Дженине около здания штаба спецслужб палестинской администрации произошла перестрелка между бойцами спецпоздразделения ЯМАМ израильской пограничной полиции и сотрудниками спецслужб ПА.

Министерство здравоохранения ПА передает, что в результате перестрелки на улице Назарет были убиты двое сотрудников палестинских спецслужб Адхам Ясир Тауфик Алиуи (23) из Шхема и Тайсир Махмуд Осман Исса (33) из Дженина. Также получил критические ранения и скончался в больнице боевик "Исламского джихада" Джамиль аль-Амури, разыскивавшийся по подозрению в террористической деятельности. Еще один подозреваемый, Уисам Абу Зияд, был ранен. По данным телеграм-канала "Абу Али Экспресс", он задержан ЦАХАЛом.

Агентство Safa пишет, что перестрелка началась после того, как израильский спецназ вошел в Дженин для проведения операции. "Абу Али Экспресс" уточняет, что целью операции, очевидно, было задержание двух боевиков "Исламского джихада".

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что перестрелка началась после того, как около штаб-квартиры спецслужб ПА бойцы израильского спецназа ранили молодого мужчину, по всей видимости, находившегося в розыске. Затем прибыло подкрепление ЦАХАЛа, и вскоре перестрелка прекратилась.

В публикации Джека Хури на сайте газеты "Гаарец" отмечается, что речь идет об исключительном происшествии, так как обычно сотрудники спецслужб ПА избегают столкновений с израильскими военными.