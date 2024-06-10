Закон о призыве: Галант проголосует против правительства

Министр обороны Йоав Галант ("Ликуд") проголосует против законопроекта, позволяющего продолжить утверждение закона о призыве, представленного прошлым правительством. Об этом сообщает "Кан Бет".

Согласно опубликованной информации, Галант принял это решение в связи с несогласием с законопроектом, который правительство намерено продвигать.

Некоторые другие депутаты от "Ликуда" также взвешивают возможность не поддерживать законопроект.

Депутат Тали Готлиб намеревалась голосовать против, однако утром 10 июня сообщила, что поддержит закон.

Неясно как проголосуют депутаты Эли Далаль, Боаз Бисмут, Дан Илуз и министр диаспоры Амихай Шикли. Все они возражают против этого законопроекта.

В оппозиции все проголосуют против этого законопроекта, в том числе депутаты от партии РААМ и депутаты от блока ХАДАШ-ТААЛ.

Голосование ожидается поздно вечером 10 июня.

Как сообщалось ранее, юридический советник Кнессета Сагит Афик заявила, что возражает против предоставления закону права непрерывности утверждения.