ЦАХАЛ продолжает операцию в центре и на юге Газы: отчет за последние сутки. Видео

Силы 98-й и 162-й дивизий при поддержке ВВС и ВМС ЦАХАЛа продолжают наземную операцию в Газе, действуя в центральных и южных районах сектора.

98-я дивизия, действуя в восточных районах Аль-Бурейджа и Дир аль-Балаха, при поддержке ВВС за последние сутки ликвидировала множество боевиков террористических организаций, в том числе боевиков "Набхи" (спецназ ХАМАСа). Были атакованы подземные укрепления террористов.

Бойцы 7-й бригады и инженерного спецназа "Яалом" ликвидировали ряд зданий и укреплений в центральной части сектора Газы.

Силы 162-й дивизии продолжают боевые действия в районе Рафиаха, на юге сектора Газы. Наблюдательницы из 414-го подразделения 401-й бригады выявили двух вооруженных боевиков, направлявшихся к туннелю – боевики были уничтожены ударом с воздуха.