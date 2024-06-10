Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 10 июня: удары по целям в различных районах сектора

В ночь на 10 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий несколько снизилась.

На севере сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Шуджаийя, на восточной окраине города Газа.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Абу аль-Аджин, к востоку от Дир аль-Балаха; наземные силы ЦАХАЛа действуют в Дир аль-Балахе.

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Урайба, к северу от Рафаха; ЦАХАЛ продолжает операцию в Хан-Юнисе; ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям на севере Рафаха.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 10 июня.