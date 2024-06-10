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Израиль

IntelliTimes: в ходе операции "Арнон" спецназ, по всей видимости, использовал грузовик Pril

время публикации: 10 июня 2024 г., 06:11 | последнее обновление: 10 июня 2024 г., 06:14
IntelliTimes: в ходе операции "Арнон" спецназ, по всей видимости, использовал грузовик Pril
Соцсети

Команда IntelliTimes проанализировала кадры, сделанные в Нусейрате (центр сектора Газы) 8 июня 2024 года, и пришла к выводу, что, по всей видимости, израильский спецназ использовал старый грузовик компании Pril.

Немецкая компания Pril, производящая моющие средства, хорошо известна в Турции и в Газе. Грузовики с такой маркировкой нередко можно увидеть в секторе Газы, еще один такой грузовик с местными номерами не должен был вызвать подозрений.

ЦАХАЛ эту версию не комментирует. Ранее ЦАХАЛ опровергал утверждения палестинской стороны о том, что для проведения операции по спасению заложников якобы использовался грузовик, предназначенный для перевозки гуманитарных грузов.

Откуда был взят грузовик, задействованный спецназом 8 июня, неизвестно. Но выбор был неудачным, так как в самый ответственный момент – эвакуации заложников под огнем – двигатель грузовика заглох. После чего, как сообщалось ранее, командование Южного военного округа активировала "план бет" спасательной операции: дроны, истребители и вертолеты израильских ВВС начали наносить интенсивные удары по боевикам с воздуха, сотни бойцов из 7-й бригады, бригады "Цанханим", "Гивати", "Кфир" пешком, на танках и бронетранспортерах выдвинулись к Нусейрату, катера ВМФ обстреливали лагерь с моря. Силам подкрепления удалось изолировать место боя, обеспечив безопасный отход основным силам с тремя заложниками. Командование Южного округа разрешило ударным вертолетам ВВС приземлиться в центре Газы для проведения спасательной операции под прикрытием огня с самолетов. Истребители ВВС ликвидировали боевиков, находившихся в десятке метров от бойцов и заложников. В 11:50 последние бойцы спецназа погрузились в вертолеты, которые вылетели в Израиль. В ходе этой операции был смертельно ранен офицер спецназа пограничной полиции ЯМАМ Арнон Змора, его именем позже была названа эта операция по спасению четырех заложников, которых удерживал ХАМАС.

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