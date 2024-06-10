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Израиль

ЦАХАЛ: возле побережья Нагарии перехвачен БПЛА, в Штуле ракета попала в здание

время публикации: 10 июня 2024 г., 21:08 | последнее обновление: 10 июня 2024 г., 21:08
ЦАХАЛ: возле побережья Нагарии перехвачен БПЛА, в Штуле ракета попала в здание
Olivier Fitoussi/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что силами ПВО была перехвачена подозрительная воздушная цель над Средиземным морем в районе Нагарии. Из-за опасений падения обломков противоракеты в Нагарии прозвучал сигнал тревоги.

Из армии также передали, что вечером 10 июня из Ливана в сторону израильской территории была запущена противотанковая ракета, она попала в здание в мошаве Штула. В результате обстрела не было раненых и пострадавших, но произошло возгорание сухой травы и кустарника. Пожар потушен.

В 19:43 система раннего предупреждения была активизирована на Голанских высотах. Силы ПВО успешно перехватили подозрительную воздушную цель, которая вошла в воздушное пространство Израиля со стороны Ливана. Сигнал тревоги был дан в связи с угрозой падения обломков ракеты или беспилотника.

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