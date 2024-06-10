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Израиль

ЦАХАЛ опубликовал еще два видео, снятых во время операции "Арнон" в Газе

время публикации: 10 июня 2024 г., 20:32 | последнее обновление: 10 июня 2024 г., 20:32
ЦАХАЛ опубликовал еще два видео, снятых во время операции "Арнон" в Газе
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала еще два видео, снятых во время операции "Арнон" по освобождению четырех заложников из сектора Газы.

Оба видео сняты внутри военно-транспортного вертолета "Ясур", на котором Альмог Меир-Джан, Андрей Козлов и Шломи Зив были доставлены из сектора Газы в Израиль.

В тот момент, когда экс-заложники один за другим поднимаются на борт вертолета, можно услышать, как военные отчитываются: "Первый поднялся, второй, третий с нами".

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Операция "Арнон" по освобождению заложников. Подробности