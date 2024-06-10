Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны 18 подозреваемых, ликвидированы двое террористов
время публикации: 10 июня 2024 г., 14:03 | последнее обновление: 10 июня 2024 г., 14:03
10 июня силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали 18 подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.
Операции проводились в деревнях Аль-Фараа, Пакуа, Румана, Данаба, Байта, Дура, Таль, Зауата. Конфискованы оружие и боеприпасы.
Происходили столкновения. ЦАХАЛ подтверждает ликвидацию двух террористов – в ходе боевых действий в Аль-Фараа и в районе Туль-Карема.
О пострадавших среди израильских военных не сообщается.
С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны более 4150 подозреваемых в терроре, более 1750 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.