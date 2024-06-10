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Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 10 июня: в Туль-Кареме и Аль-Фараа убиты боевики

время публикации: 10 июня 2024 г., 06:42 | последнее обновление: 10 июня 2024 г., 08:04
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 10 июня: в Туль-Кареме убит боевик
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 10 июня действовали в Туль-Кареме и около Туль-Карема (в районе Данаба), в Тубасе и в лагере Аль-Фараа (к югу от Тубаса), около Шхема (в Зауате, Бурке, Тале), в Калькилии, около Рамаллы (в Рамуне, Бейтунии), в Даэйшэ (на окраине Бейт-Лехема), в Таркумии (к западу от Хеврона).

Происходили вооруженные столкновения. Есть раненые с палестинской стороны. Один убитый в Туль-Кареме (судя по соцсетям, убит боевик). Еще один убитый и четверо раненых в Аль-Фараа.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 10 июня.

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