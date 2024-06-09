Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала еще одно видео, снятое во время операции "Арнон" в Газе

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала еще одно видео, снятое во время операции "Арнон" по освобождению четырех заложников из сектора Газы.

Видео смонтировано из кадров, снятых экшен-камерами, установленными на касках бойцов морского спецназа "Шайетет-13".

На опубликованном видео можно увидеть, как бойцы сопровождают освобожденных заложников к автомобилям.