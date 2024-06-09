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Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала еще одно видео, снятое во время операции "Арнон" в Газе

время публикации: 09 июня 2024 г., 18:18 | последнее обновление: 09 июня 2024 г., 18:18
Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала еще одно видео, снятое во время операции "Арнон" в Газе
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала еще одно видео, снятое во время операции "Арнон" по освобождению четырех заложников из сектора Газы.

Видео смонтировано из кадров, снятых экшен-камерами, установленными на касках бойцов морского спецназа "Шайетет-13".

На опубликованном видео можно увидеть, как бойцы сопровождают освобожденных заложников к автомобилям.

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Операция "Арнон" по освобождению заложников. Подробности