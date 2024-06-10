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Израиль

Лапид: "Каждый, кто голосует за закон о призыве – соучастник преступления"

время публикации: 10 июня 2024 г., 15:21 | последнее обновление: 10 июня 2024 г., 15:27
Лапид: "Каждый, кто голосует за закон о призыве – соучастник преступления"
Yonatan Sindel/Flash90

Глава оппозиции Яир Лапид ("Еш Атид") подверг критике законопроект о призыве, который правительство пытается продвигать.

"Это "самое правое" правительство продвигает закон об уклонении от службы. Оно бросает наших бойцов на поле боя на произвол судьбы", – сказал Лапид на заседании фракции.

"Каждая еврейская мать должна знать – кто те низкие люди, что бросили бойцов в разгар войны ради политических интересов. Каждый кто сегодня поднимет руку за этот законопроект, каждый кто проголосует за него, будет соучастником преступления", – добавил Лапид. 

Лидер "Еш Атид" также рассказал, что намерен встретиться с главой "Махане  Мамлахти" Бени Ганцем, чтобы скоординировать дальнейшие шаги по борьбе в оппозиции. 

Голосование по продвижению закона о призыве ожидается около полуночи. На фоне возражений внутри фракции "Ликуд" против этого законопроекта, премьер-министр Биньямин Нетаниягу взвешивает возможность объявить голосование вотумом доверия правительству. В этой ситуации министры, в частности, министр обороны Йоав Галант, не имеют права голосовать против правительства.

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