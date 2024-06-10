Лапид: "Каждый, кто голосует за закон о призыве – соучастник преступления"

Глава оппозиции Яир Лапид ("Еш Атид") подверг критике законопроект о призыве, который правительство пытается продвигать.

"Это "самое правое" правительство продвигает закон об уклонении от службы. Оно бросает наших бойцов на поле боя на произвол судьбы", – сказал Лапид на заседании фракции.

"Каждая еврейская мать должна знать – кто те низкие люди, что бросили бойцов в разгар войны ради политических интересов. Каждый кто сегодня поднимет руку за этот законопроект, каждый кто проголосует за него, будет соучастником преступления", – добавил Лапид.

Лидер "Еш Атид" также рассказал, что намерен встретиться с главой "Махане Мамлахти" Бени Ганцем, чтобы скоординировать дальнейшие шаги по борьбе в оппозиции.

Голосование по продвижению закона о призыве ожидается около полуночи. На фоне возражений внутри фракции "Ликуд" против этого законопроекта, премьер-министр Биньямин Нетаниягу взвешивает возможность объявить голосование вотумом доверия правительству. В этой ситуации министры, в частности, министр обороны Йоав Галант, не имеют права голосовать против правительства.