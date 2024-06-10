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Израиль

Возле кибуца Ифтах разорвались несколько ракет. Сигнала тревоги не было

время публикации: 10 июня 2024 г., 18:27 | последнее обновление: 10 июня 2024 г., 18:27
Кибуц Ифтах
Wikipedia.org. Фото: Chaver83

Региональный совет Верхней Галилеи сообщил, что возле кибуца Ифтах разорвались несколько ракет, запущенных из Ливана. Сигнал тревоги в кибуце не звучал.

В результате падения ракет образовалось несколько очагов возгорания. Ведется тушение пожаров.

В результате обстрелов не было пострадавших и не был причинен материальный ущерб.

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