Возле кибуца Ифтах разорвались несколько ракет. Сигнала тревоги не было

Региональный совет Верхней Галилеи сообщил, что возле кибуца Ифтах разорвались несколько ракет, запущенных из Ливана. Сигнал тревоги в кибуце не звучал.

В результате падения ракет образовалось несколько очагов возгорания. Ведется тушение пожаров.

В результате обстрелов не было пострадавших и не был причинен материальный ущерб.