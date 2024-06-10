Возле кибуца Ифтах разорвались несколько ракет. Сигнала тревоги не было
время публикации: 10 июня 2024 г., 18:27 | последнее обновление: 10 июня 2024 г., 18:27
Региональный совет Верхней Галилеи сообщил, что возле кибуца Ифтах разорвались несколько ракет, запущенных из Ливана. Сигнал тревоги в кибуце не звучал.
В результате падения ракет образовалось несколько очагов возгорания. Ведется тушение пожаров.
В результате обстрелов не было пострадавших и не был причинен материальный ущерб.
Ссылки по теме