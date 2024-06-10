Сигнал тревоги в Акко и окрестностях, сработала система ПВО

В 00:55 - 00:56 в Акко, Кфар Масарик, Эйн а-Мифрац, Кирьят-Бялик прозвучал сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетном обстреле.

Жители Кирьят-Бялика сообщают о взрывах.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что системы ПВО перехватили "подозрительную воздушную цель", проникшую в воздушное пространство Израиля с территории Ливана. Система предупреждения была активирована в Акко и Кирьят-Бялике из опасений падения обломков ракет системы ПВО.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что в Кирьят-Бялике легкие травмы получила женщина, споткнувшись по дороге в укрытие.