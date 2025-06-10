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Израиль

Спасатели следили за приземлением самолета "Эль-Аль" из Нью-Йорка в "Бен-Гурионе"

время публикации: 10 июня 2025 г., 11:19 | последнее обновление: 10 июня 2025 г., 11:28
Спасатели следят за приземлением самолета "Эль-Аль" из Нью-Йорка в "Бен-Гурионе"
Yossi Aloni/FLASH90

Спасательные службы в международном аэропорту "Бен-Гурион" были приведены в состояние готовности в связи с сообщением о неисправности системы противоскольжения самолета Boeing 789, заходящего на посадку.

Речь идет о рейсе "Эль-Аль" LY 002 из Нью-Йорка.

Вскоре после уведомления о чрезвычайной ситуации диспетчерская "Бен-Гуриона" сообщила, что самолет совершил посадку.

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