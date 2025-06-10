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Израиль

11-летний мальчик за рулем: полиция задержала "учителя вождения" в Лоде

время публикации: 10 июня 2025 г., 18:06 | последнее обновление: 10 июня 2025 г., 18:29
11-летний мальчик за рулем: полиция задержала "учителя вождения" в Лоде
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

Сотрудники полиции Лода во время патрульного дежарства увидели за рулем двигающегося по улицам города автомобиля маленького мальчика, голова которого была едва видна, и крайне маловероятно, что ребенок нормально видел дорогу.

Рядом с мальчиком сидел взрослый мужчина, который, по подозрению полиции, "учил ребенка водить". Полицейские задержали и "учителя вождения", и несовершеннолетнего, и доставили их в полицейский участок.

"Учителю вождения" была вручена повестка в суд по транспортным делам, его автомобиль может быть конфискован. Родители мальчика приглашены в полицию для разбирательства.

Израиль
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