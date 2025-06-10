ЦАХАЛ публикует первые видео операции ВМС Израиля против хуситов в Ходейде. Видео

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала первые видеокадры утренней атаки по целям террористического режима "Ансар Аллах" (хуситы) в порту Ходейды на западе Йемена.

Атака была проведена ракетными кораблями третьей флотилии военно-морских сил ЦАХАЛа. На видео запечатлен выход ВМС Израиля для проведения операции в Йемене.

Напомним, утром в понедельник было опубликовано заявление ЦАХАЛа об атаке целей террористической инфраструктуры хуситов в порту Ходейда в Йемене. "Атака была осуществлена ​​в ответ на агрессию террористического режима хуситов против Государства Израиль, в ходе которой по территории страны и ее гражданам были запущены ракеты класса "земля-земля" и беспилотные летательные аппараты, – подчеркивалось в заявлении.

Целью израильской атаки было усугубить ущерб, нанесенный военным объектам в порту, который подвергался атаке со стороны Армии обороны Израиля в прошлом году и продолжает использоваться для террористических операций.

"Атакованный порт используется для переброски оружия и является еще одним примером циничного использования и эксплуатации гражданской инфраструктуры террористическим режимом хуситов для содействия террористическим операциям. Атака была осуществлена ​​после многочисленных предварительных предупреждений со стороны Армии обороны Израиля с целью снижения возможного ущерба гражданскому населению в этом районе", – сообщил ЦАХАЛ.