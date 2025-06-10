Нетаниягу собрал совещание для обсуждения переговоров об освобождении заложников

Представители канцелярии главы правительства Биньямина Нетаниягу сообщили, что "в связи с существенными продвижениями в переговорах, премьер-министр созвал сегодня вечером совещание с участием министра обороны Исраэля Каца, министра стратегического планирования Рона Дермера, главы Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанта Эяля Замира и представителей переговорной группы".

На заседании будут обсуждаться последние данные о формулировании сделки по освобождению заложников и дальнейшие шаги, отмечают в канцелярии премьера. Отметим, что Биньямин Нетаниягу утром 10 июня говорил о достижении значительного прогресса на переговорах.