Отчет госконтролера: действия правительства на севере Израиля и помощь малому бизнесу во время войны

Государственный контролер Матаниягу Энгельман опубликовал третий специальный отчет, посвящённый гражданским аспектам во время войны "Железные мечи". Данный отчет сосредоточен на двух темах – действий правительства в северных населённых пунктах и мерам поддержки малого бизнеса после 7 октября 2023 года.

Сразу после начала войны госконтролер провел инспекции на юге и на севере Израиля и посетил эвакуированных, размещённых в гостиницах по всей стране. В январе 2024 года он объявил о начале масштабной проверки по 60 темам, в которой были задействованы около 200 аудиторов. Энгельман подчеркнул, что проверки будут проводиться бескомпромиссно на всех уровнях – политическом, военном и гражданском. Он также заявил: "Общественность имеет право получить ответы на трудные вопросы о самом тяжёлом провале в истории государства. Я не успокоюсь, пока эти ответы не будут даны".

Провал правительства в оказании помощи жителям Севера

Госконтролер резко раскритиковал действия правительства по отношению к сотням тысяч жителей Севера, находившихся под огнём в ходе войны.

"Последствия северного фронта для жителей Севера – беспрецедентны по масштабам, интенсивности и продолжительности. С точки зрения результата, и на протяжении долгого времени после начала войны, правительство не справилось с задачей".

По его словам, в первую очередь ответственность лежит на канцелярии премьер-министра, лично на Биньямине Нетаньяху и экс-главе его офиса Йоси Шели, которые не выполнили ключевые задачи, возложенные на них двумя решениями правительства. Это касается как долгосрочной программы восстановления, так и подготовки к возвращению эвакуированных.

"Жители Израиля, оказавшиеся в тяжёлой и затяжной жизненной ситуации, заслуживали более эффективного и профессионального государственного отклика" – подчеркнул госконтролер.

К началу июля 2024 года свыше 60000 человек имели право на эвакуацию, однако правительство не обеспечило ни чёткой программы по возвращению жителей, ни долгосрочного плана развития. Более половины эвакуированных заявили, что с высокой вероятностью не вернутся в свои дома – особенно молодёжь и люди с высшим образованием. Серьёзный вред был нанесён системе образования, эмоциональному состоянию детей и подростков, а также экономике региона.

В конце концов, правительство не обеспечило нужной координации, своевременного планирования и выполнения решений, что усугубило положение десятков тысяч граждан, находящихся вдали от своих домов или под угрозой обстрелов.

Отчёт указывает на системный сбой в координации между министерствами:

- минфин, МВД и канцелярия премьер-министра поочерёдно разрабатывали разные проекты решений;

- первая правительственная программа от мая 2024 года не была реализована даже спустя 4 месяца: комитет министров не созван, штаб по реализации не укомплектован, данные о нуждах эвакуированных не собраны;

- решение о выделении 3 млрд шекелей к августу 2024 года не было представлено на утверждение;

- вторая программа, принятая в октябре 2024 года, отсрочила представление плана и бюджета на 5-6 месяцев, и по состоянию на январь 2025 года они по-прежнему не были представлены.

Госконтролер также критикует минфин за невыполнение обязательств по подготовке бюджета на долгосрочную программу и за отсутствие сотрудничества с другими органами. Несмотря на то, что средства были зарезервированы в бюджете на 2025 год, программа всё ещё не сформирована и не утверждена.

Государственный контролер призывает правительство срочно разработать и реализовать комплексный, межведомственный план по восстановлению населённых пунктов Севера. Министр в министерстве финансов Зеэв Элькин, отвечающий за эту сферу, обязан в сотрудничестве со всеми ведомствами завершить выполнение задач, поставленных в решениях правительства от мая и октября 2024 года, включая предоставление детального бюджета, учитывающего особенности населённых пунктов у границы.

Премьер-министр должен обеспечить стабильную и регулярную работу правительственного комитета по восстановлению Севера и снять бюрократические и межведомственные препятствия. Отдельно подчёркивается важность создания условий для возвращения эвакуированных жителей, особенно молодых и образованных, и финансирования восстановления инфраструктуры.

Малый бизнес остался без защиты

Вторая часть отчета посвящена действиям правительства в поддержку малого бизнеса после 7 октября. "Уже в ноябре 2023 года, после встреч с эвакуированными, я направил письмо премьер-министру с указанием на большие проблемы в гражданской сфере – в частности, отсутствие экономического плана со стороны министра финансов Бецалеля Смотрича", – заявил Энгельман.

По данным отчета:

- лишь через полтора месяца после начала войны была открыта система подачи заявлений на компенсации;

- большая часть компенсаций была выплачена только через 2,5 месяца и позже;

- предприятиям приходилось покрывать убытки из собственных средств, без поддержки государства;

лишь 9% от объёма программы кредитования малого бизнеса были реализованы;

- многие владельцы бизнеса не получили помощь даже к марту-апрелю 2024 года.

Госконтролер указал на множество системных сбоев: отсутствие резервных планов у министерств, плохую координацию между Минфином и Минэкономики, неэффективную работу агентства по малому бизнесу, перегрузку бюрократией и несправедливые налоговые вычеты у резервистов и их семей.

Матаниягу Энгельман постановил, что премьер-министр, как глава социально-экономического кабинета, а также министр финансов, исполняющий обязанности его председателя, обязаны созвать заседание кабинета для регулярного контроля за эффективностью программ экономической помощи бизнесу – в том числе малому бизнесу – и действовать в соответствии с результатами такого контроля, чтобы обеспечить адекватную поддержку. Это особенно важно на фоне затяжной войны и экономического ущерба, понесённого предприятиями, особенно в районах, прилегающих к линии фронта.

Министры экономики и финансов, со своей стороны, должны поручить своим министерствам извлечь уроки из уже реализованных программ помощи малому бизнесу и определить, какая именно поддержка необходима, в частности – для бизнесов из эвакуированных населённых пунктов и приграничных районов.