Отчет о бое за кибуц Эрез: террористам удалось прорваться, но захвата не было

ЦАХАЛ представил результаты расследования боев в кибуце Эрез и в его окрестностях, происходивших в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Расследование событий в районе кибуца Эрез завершено, его результаты были представлены общине кибуца Эрез и семье погибшего в бою бойца отряда быстрого реагирования. Итоги отчета были подведены бывшим командующим Южным военным округом генерал-майором Яроном Финкельманом.

Отчеты ЦАХАЛа и ШАБАКа по "черной субботе" 7 октября 2023 года. Результаты расследования

Следственная группа установила, что в ходе боев за кибуц жители кибуца и бойцы отряда быстрого реагирования ("китат коненут") проявили мужество, стремились к боевому столкновению с противником и помогали друг другу. Их мужество и самоотверженность предотвратили резню в кибуце Эрез. Действия размещенных в районе военнослужащих сократили масштаб террористической атаки, а ВВС удалось отбить дополнительную волну террористов. Следствием было установлено, что террористы сумели прорваться на территорию кибуца, но ни на каком этапе кибуц не был захвачен.

В бою в районе кибуца Эрез погиб боец отряда быстрого реагирования, резервист Амир Наим, еще несколько гражданских и бойцов ЦАХАЛа были ранены.

Следствием было установлено, что на территорию кибуца Эрез пытались проникнуть 15-20 террористов. По меньшей мере, двое из них были ликвидированы на территории кибуца. К северу от моста через ручей Шикма были уничтожены еще шестеро террористов, – не исключено, что они отступили из кибуца Эрез.

Следственную группу возглавлял подполковник резерва Исраэль Шитрит. Расследование длилось около девяти месяцев и включало в себя беседы с военнослужащими и бойцами отряда быстрого реагирования, изучение оперативных дневников, изучение документальных видеозаписей, данных с постов наблюдения, записи и расшифровки переговоров по связи, карты, которые были при себе у террористов, а также разведывательные материалы. Следствие ставило перед собой цель составить наиболее точную и полную картину происходившего в районе кибуца Эрез 7 октября. С учетом сложных и комплексных обстоятельств, в расследовании могут быть неточности, и разумно предположить, что в будущем могут появиться дополнительные детали.

Речь идет о военном оперативном расследовании, которое было сосредоточено на развитии событий, управлении боем и действиях вооруженных сил. Бои в кибуце Эрез были одним из десятков очагов сражений во время неожиданной атаки 7 октября 2023 года. Проникновение тысяч террористов через десятки точек прорыва одновременно является главным фактором, затруднившим формирование картины ситуации и прибытие сил безопасности к очагам сражений.

Накануне внезапной атаки 7 октября в районе действовал 77-й батальон бронетанковых войск, и территориальная рота была размещена на заставе "Маген Сдерот" на расстоянии около двух километров к югу от кибуца Эрез.

В 06:29 террористическая организация ХАМАС начала массированный ракетный обстрел из сектора Газы по населенным пунктам Западного Негева, включая кибуц Эрез и военные объекты в этом районе. Террористы проникли на территорию Государства Израиль одновременно через десятки точек прорыва на парапланах, мотоциклах, автомобилях и пешком. В течение нескольких минут весь сектор и бойцы территориального батальона оказались под хорошо организованной атакой, в которой израильские силы были в значительном численном меньшинстве.

Следственная группа разделила кибуц Эрез на две основных зоны расследования: зону синих ворот и зону точки 29 в заборе кибуца. Были также расследованы события к югу от кибуца, поскольку бой, проходивший в районе между разделительным заграждением и кибуцам повлиял на ход боя за кибуц. Для каждой из зоны боев была составлена хронология боя, на карту нанесены события и бои, которые велись с начала террористической атаки утром 7 октября и до достижения первоначального оперативного контроля над районом и его зачистки от террористов в послеобеденные часы того же дня. В каждой из зон боев описаны порядки сил на каждом этапе сражения, действия бойцов и дополнительные важные события. Следственная группа разделила хронологию на шесть основных периодов.

Хронология боя, как она была определена следственной группой

Первый этап – начало атаки в районе кибуца Эрез (с 06:28 до 07:10).

В 06:28 командир территориальной роты выстрелил в направлении двух беспилотников, которые он заметил над бетонным дотом, возле которого он находился вместе с автомобилем командной группы. Один дрон он сумел сбить, второй взорвался на позиции.

В 06:29 началась тревога "Цева Адом", и координатор безопасности ("равшац") кибуца Эрез, находившийся в этот момент в Иерусалиме, проверил, где находятся бойцы "киат коненут", и в 06:40 он поднял их по тревоге. У большинства бойцов отряда оружие и боевое снаряжение было в их домах, под командованием бывшего координатора безопасности кибуца они заняли позиции на территории населенного пункта.

В 06:48 бывший "равшац" распределил бойцов отряда быстрого реагирования по позициям, параллельно с этим начали действовать командный пункт кибуца и группа чрезвычайных ситуаций ("цевет хирум ишуви").

В 06:38 командир территориальной роты отдал экипажу танка приказ разместиться на господствующей позиции между разделительным заграждением и кибуцем Эрез. Танк сражался с первой волной террористов, проникшей в район, переехал нескольких мотоциклистов и сорвал атаку. Террористы подбили танк противотанковыми ракетами.

В то же время командир роты направил территориальную группу быстрого реагирования, которая ехала на машине, к оговоренной точке встречи с ним, и направился к кибуцу Эрез. Командир роты вошел в кибуц, чтобы занять позицию вблизи "Ворот авокадо", однако затем он вместе с подъехавшими бойцами отправился к району Нир-Ам, откуда поступило много сообщений о проникновении террористов. Это решение было принято после того, как он узнал о боях танкового экипажа перед кибуцем Эрез. Впоследствии командир роты отдал распоряжение танку подъехать к кибуцу Нир-Ам, и танк оставил свою позицию между разделительным заграждением и кибуцем Эрез.

Примерно в 07:05 бойцы "китат коненут" и несколько дополнительных жителей кибуца, находившиеся возле мемориала бойцам "Пальмах" в западной части кибуца Эрез, увидели несколько подозрительных пикапов, подъезжающих к задним воротам кибуца ("синие ворота"). Бывший "равшац" сверился с командным пунктом, и когда подтвердилось, что речь идет о террористах, бойцы "китат коненут" открыли по ним огонь. Командующий боем бывший координатор безопасности кибуца также приказал бойцам с других позиций подойти к "синим воротам", чтобы сфокусировать усилия на отражении атаки. Это его решение позволило бойцам отряда быстрой обороны выстоять одним против террористов, фактически остановив атаку.

Через несколько минут после его приказа террористы подъехали к "синим воротам", выгрузились из пикапов и заняли четыре разные позиции, из которых они вели перестрелку с бойцами "китат коненут" и вооруженными жителями кибуца Эрез, присоединившимся к отряду быстрого реагирования. На этом этапе начался бой в районе "синих ворот" – в юго-западной части кибуца.

Второй этап – бой в кибуце Эрез (с 07:10 до 10:00)

В ходе упорного и продолжительного сражения бойцам "китат коненут" удалось остановить террористов в районе "синих ворот".

Примерно в 07:15 один из бойцов отряда быстрого реагирования, находившийся возле бетонной позиции у "синих ворот", получил ранение в результате брошенной в его сторону гранаты. Несмотря на ранение в голову, он продолжал бой с террористами вплоть до своей эвакуации.

В 07:40 был ранен еще один боец "китат коненут", его товарищ помог ему добраться в командный пункт кибуца для получения неотложной медицинской помощи.

Вскоре после этого террористы выстрелили из РПГ в направлении одного из домов кибуца, расположенного неподалеку от "синих ворот". Примерно в 07:45 боец отряда быстрого реагирования Амир Наим был ранен во дворе одного из домов. Он перебрался к соседнему дому, где через какое-то время скончался от ран.

Действующий координатор безопасности кибуца Эрез, который с началом атаки выехал из Иерусалима в кибуц, попросил поддержки у координатора безопасности кибуца Ор а-Нер. Тот откликнулся на эту просьбу и отправил подкрепление – бойцов "китат коненут" и нескольких вооруженных жителей кибуца Ор а-Нер – к кибуцу Эрез.

Примерно в 08:00 первое подкрепление прибыло в кибуц Эрез, к этому моменту несколько бойцов "китат коненут" кибуца Эрез были заблокированы в бетонной позиции возле "синих ворот" под непрекращающимся огнем противника. У бойцов "китат коненут" практически завершились боеприпасы, один из них был ранен, поэтому они просили срочную помощь. Двое жителей кибуца, не входящие в состав отряда быстрого реагирования, охраняли командный пункт ("хамаль")

со своим личным оружием.

Около 08:15 действующий координатор безопасности кибуца Эрез и трое жителей кибуца Ор а-Нер прибыли в кибуц Эрез. Бывший "равшац", до этого командовавший сражением, провел оценку ситуации и выделил группу для эвакуации бойцов "китат коненут", заблокированных возле "синих ворот". Группа эвакуации разделилась на пары, под прикрытием домов они примерно в 08:45 выдвинулись в направлении "синих ворот". Двое из них заметили о движении террористов параллельно забору кибуца в восточном направлении, они сообщили об этом координатору безопасности. Тот поднял дрон из штаба группы экстренных ситуаций ("цевет хирум") и с дрона было замечено движение террористов к точке 29 в заборе кибуца.

В это же время в кибуц прибыло подкрепление из Ор а-Нер, присоединившись к своим товарищам, уже находившимся возле "синих ворот" . Все они открыли огонь по террористам, и под огнем эвакуировали заблокированных в бетонной позиции у "синих ворот" бойцов отряда быстрого реагирования кибуца Эрез. Затем террористы выстрелили из РПГ в направлении входа в расположенный неподалеку от "синих ворот" дом, ранив нескольких бойцов "китат коненут" и дополнительных жителей кибуца. Израильтяне нашли укрытие во дворе дома, открыли огонь по террористам, чтобы эвакуировать семью из этого дома в командный пункт кибуца.

Бойцы отряда быстрого реагирования и жители кибуца, находившиеся в штабе группы экстренных ситуаций, выдвинулись к точке 29 у забора кибуца, где были замечены террористы, и заняли позиции для обороны кибуца. Террористы заложили взрывное устройство и сумели пробить забор кибуца, их встретили огнем, и тогда боевики были вынуждены отступить.

Третий этап – зачистка кибуца (с 10:00 до 20:00)

С окончанием активных боевых действий бойцы "китат коненут" и жители кибуца начали зачистку его территории.

Примерно в 10:45 в кибуц Эрез прибыл небольшой отряд из бригады "Цанханим" под командованием командира бригады, позднее к ним присоединился командир 77-го батальона. Они провели совещание с руководителями "китат коненут" кибуца в командном пункте, после чего оставили в кибуце нескольких бойцов–"цанханим", а офицеры проследовали к другим очагам сражений, где нужна была их помощь.

Около 13:00 в кибуц Эрез прибыли инструкторы ШАБАКа, присоединившись к зачистке в районе кибуца.

Примерно в 20:00 бойцы многодоменного подразделения и бойцы 202-го батальона прибыли в кибуц Эрез для подкрепления.

Основные выводы и уроки расследования боев в кибуце Эрез

1. ЦАХАЛ не выполнил свою задачу по защите жителей кибуца Эрез и граждан, находившихся в районе кибуца.

2. Действия командующего сражением бывшего координатора безопасности кибуца Эрез, действующего координатора безопасности, координатора безопасности кибуца Ор а-Нер и бойцов "китот коненут" кибуцев Эрез и Ор а-Нер, а также жителей кибуцев, присоединившихся к ним, были мужественными и согласованными, и предотвратили резню в кибуце.

3. Следственная группа отметила также действия командира территориальной роты, который был вынужден координировать оборону в нескольких очагах сражений. Отданные им в начале атаки приказы существенно сократили масштаб атаки на кибуц Эрез, затем он предотвратил рейд на кибуц Нир-Ам, где он и его подчиненные ликвидировали и нейтрализовали множество террористов.

4. Следственная группа также положительно отметила действие экипажа танка, сражавшегося перед кибуцем, и действия экипажей вертолетов, предотвративших атаки террористов на кибуц Эрез.

Готовность отряда быстрого реагирования соответствовала сценарию, который ими отрабатывался. Утром 7 октября в домах бойцов "китат коненут" было 12 единиц оружия из 16 имевшихся в распоряжении отряда.

Формирование картины ситуации – ЦАХАЛ испытывал сложности с формированием текущей картины ситуации в районе кибуца Эрез вплоть до послеполуденных часов, несмотря на то, что у командовавших боем координаторов безопасности кибуца общая картина обстановки была уже с утра.

Командование и управление – командир территориального батальона участвовал в боях в кибуце Нетив а-Асара, он прибыл в кибуц Эрез после завершения боя в нем. Затем он отправился в Нир-Ам, ставший в тот момент основным очагом сражений.