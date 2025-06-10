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Израиль

Воздушное пространство над залом торжеств, в котором состоится свадьба сына Нетаниягу, будет закрыто

Биньямин Нетаниягу
время публикации: 10 июня 2025 г., 20:51 | последнее обновление: 10 июня 2025 г., 20:53
Авнер Нетаниягу и министр Мири Регев в 2019 году
Flash90

Во вторник, 10 июня, Управление аэропортов опубликовало уведомление о том, что на следующей неделе будет закрыто небо над "Хават Ронит", залом торжеств, в котором состоится свадьба Авнера Нетаниягу, сына Биньямина Нетаниягу.

В сообщении, которое было разослано пилотам и авиакомпаниям, говорится, что небо над "Хават Ронит" будет закрыто в течение 10 часов 16 июня, с 13:00 до 23:00 "из-за действий полиции".

Радиостанция "Кан Бет" передала, что воздушное пространство в этом районе используется для учебных полетов, выполняемых с аэродрома в Герцлии.

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