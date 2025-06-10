Кибуц Эрез отстояли гражданские: отчет британского парламента о событиях 7.10

Бой за кибуц Эрез: руководительница группы чрезвычайных ситуаций

Сегодня ЦАХАЛ опубликовал результаты расследования боев в кибуце Эрез и в его окрестностях, происходивших в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Внутреннее расследование, проведенное армией, касается, прежде всего, деятельности армейских подразделений, и в отчетах проведенных армией расследований не указаны многие важные моменты. События в армейских отчетах иногда отражены не полностью или не совсем так, как их описывают другие источники.

Прежде всего, армейские отчеты весьма скупо и отстраненно описывают действия гражданских лиц, сражавшихся с террористами – в то время как кибуц Эрез, например, удалось отстоять именно за счет героизма гражданских. Поразительную стойкость и самоотверженность проявили женщины кибуца – руководительница группы чрезвычайных ситуаций ("цевет хирум") Сагит Леви Гельфарб и медсестра Лиора Кларк, и отчет британско-израильской парламентской группы подробно рассказывает об этом.

Поэтому Newsru.co.il также публикует перевод соответствующего раздела из отчета британского парламента, посвященного событиям 7-8 октября 2023 года в Израиле. Несмотря на то, что парламентская группа Великобритания-Израиль под руководством историка лорда Эндрю Робертса проводила расследование по открытым источникам и по беседам с теми свидетелями (в основной массе, гражданскими), к которым их допускали, отчет британского парламента часто содержит более полную и конкретизированную информацию, чем отчеты Армии обороны Израиля. Мы считаем, что знать об этом важно всем, кому небезразлична трагедия 7.10.

Кибуц Эрез (здесь и далее – перевод отчета британского парламента на русский язык)

Кибуц Эрез – это населенный пункт в северо-западной части Отеф Аза, он находится всего в 0,6 мили (965 метров) от границы сектора Газы. Кибуц примыкает к шоссе 34, ведущему к кибуцу Яд-Мордехай на запад и к городу Сдерот на восток, а также к шоссе 4 – главной дороге, ведущей к пограничному переходу Эрез, единственному гражданскому пограничному переходу между Израилем и сектором Газы, далее эта дорога ведет в Бейт-Ханун.

Кибуц Эрез (назван в честь дерева кедр – "эрез" на иврите) основан в 1949 году социалистами, ветеранами организации "Пальмах". До 7 октября 2023 года в кибуце Эрез жили 580 человек, что стало следствием возобновления интереса людей к жизни в кибуцах, начавшегося за десятилетие до этого. Список заявлений от семей, желающих стать жителями кибуца, был переполнен.

В кибуце Эрез есть молочная ферма, фруктовые сады, цитрусовые рощи, птицеферма, выращивающая кур, и теплицы, но больше всего он известен своим пчеловодством. Ежегодно он производит 30 тонн меда "Эрез", разработанного известным пчеловодом Иегудой Шахором, ветераном Войны за независимость, который все еще жил в кибуце 7 октября 2023 года. В кибуце также есть фабрика, которая производит технические "термопластиковые" ткани.

На краю кибуца находятся раскопки большой виллы византийского периода (датируется пятым веком), в ней была обнаружена мозаика, которая сейчас выставляется в Музее Израиля. На протяжении многих лет Еврейский национальный фонд ("Керен Кайемет ле-Исраэль") высаживал вокруг кибуца деревья, чтобы защитить жителей от ракет и обстрелов из огнестрельного оружия из Газы. 7 октября 2023 года в этих деревьях устраивали засады террористы ХАМАСа.

В "черную субботу" 7 октября 2023 года в бою за кибуц Эрез погиб один человек, боец отряда быстрого реагирования кибуца.

Жители кибуца Эрез проснулись в 06:29 от сирен ракетной тревоги "Цева Адом", сработавшей в соседнем поселке Нетив а-Асара. Через две минуты сработала и их собственная ракетная тревога. На поля вокруг кибуца начали падать ракеты, сам кибуц в течение дня был поврежден ракетными обстрелами. Большинство жителей немедленно отправились в защищенные комнаты ("мамады") и в бомбоубежища.

Сагит Леви Гельфарб, возглавляющая группу чрезвычайной ситуации кибуца ("цевет хирум"), рассказала 12 каналу ИТВ, что она чувствовала: это была не обычная ракетная атака. Еще до того, как "Цева Адом" сработала в самом кибуце Эрез, она побежала открывать командный пункт "цевет хирум" – после того, как услышала интенсивную стрельбу со стороны КПП "Эрез".

Она написала бойцам отряда быстрого реагирования ("китат коненут"), чтобы они пришли в командный пункт, и раздала им рации. В 06:45 продолжалась безостановочная стрельба из огнестрельного оружия, звучали взрывы ракет и снарядов.

Жители кибуца Эрез начали звонить Гельфарб из своих защищенных комнат, а когда они прочли в социальных сетях сообщения об атаках и в других местах, звонки еще более участились.

Лиора Кларк, жительница кибуца Эрез, работающая хирургической медсестрой в больнице "Барзилай" в Ашкелоне, проснулась от звуков сирены. Она и ее муж вместе с детьми выбежали из праздничного шалаша – "сукки" – где они спали по случаю праздника Суккот, и укрылись в защищенной комнате в доме. Затем они вышли проверить, что происходит, но из-за безостановочных звуков ракетных запусков, взрывов и стрельбы они поспешили обратно в защищенную комнату.

Утром 7 октября координатор безопасности кибуца, возглавляющий "китат коненут" из девяти бойцов, находился в Иерусалиме. Его заместитель собрал всех остальных бойцов отряда быстрого реагирования у памятника – это самая высокая точка в кибуце, дающая максимальный обзор. Оттуда им было видно тяжелые бои на КПП "Эрез". Бойцы отряда быстрого реагирования разместились по периметру забора кибуца.

Через 20 минут наблюдатель с рацией увидел пикапы и мотоциклы, подъезжающие по шоссе 4 в направлении кибуца Эрез со стороны прорванного террористами пограничного перехода. Двое жителей кибуца, которые выехали на велосипедную прогулку полчаса назад, спешно поехали обратно в кибуц, убедились, что их дети находятся в защищенных комнатах, взяли свои личные пистолеты и побежали к забору кибуца Эрез.

Один из них, Амир Левковиц, рассказывал, что стрельба в этот момент была уже непрерывной, и между домами свистели пули. Он увидел две фигуры в черном с головы до ног, которые "возились с забором", и выстрелил в них из своего пистолета. В этот момент раздался взрыв, в заборе возникла дыра, но террористы предпочли на какое-то время отступить: они, по всей видимости, не ожидали, что их встретят огнем.

Используя стены в качестве укрытия, Левковиц и его товарищ по велоспорту пытались не дать террористам пройти через пролом в заборе, стреляя в них одиночными выстрелами из своих пистолетов.

Примерно к 07:20 террористы ХАМАСа заняли огневые позиции в деревьях и в кустах, окружающих кибуц Эрез, в то время как другие террористы штурмовали кибуц с разных сторон. Как и в других местах, к кибуцу Эрез террористы привезли с собой большой запас боеприпасов для стрелкового оружия и РПГ.

Во время интенсивной перестрелки боец "китат коненут" Амир Наим, 27 лет, был убит снайперским огнем из кустов. Еще двое бойцов отряда быстрого реагирования были серьезно ранены.

Бойцы "китат коненут" поддерживали периодическую телефонную связь с координатором безопасности кибуца Ором Хавой, который провел ночь в Иерусалиме и мчался в кибуц на машине. После безуспешных попыток связаться с военными, он позвонил своему коллеге из кибуца Ор а-Нер, который не подвергался атаке, и попросил помощи.

Три бойца "китат коненут" из Ор а-Нер прибыли в кибуц Эрез, когда двое бойцов отряда быстрого реагирования кибуца были заблокированы у ворот массированным огнем противника, в то время как у израильтян почти закончились боеприпасы. Вскоре подъехали четверо военнослужащих из центральной части страны: они прибыли на юг по собственной инициативе, и благодаря подкреплению усиленный отряд смог отправить нескольких бойцов к двоим велосипедистам, защищающим пролом в заборе в другой части кибуца.

В 08:20 до кибуца Эрез из Иерусалима добрался координатор безопасности Ор Хава, он привез с собой зятя, а также троих бойцов "китат коненут" из Ор а-Нер. Они присоединились к сражению за периметр кибуца Эрез, которая длилась более двух часов. Террористы обстреливали защитников кибуца из РПГ. К 10:00 трое террористов были убиты, остальные атакующие отступили.

Во время боев бойцы "китат коненут" перенесли раненых и погибшего в дом Мейталь Регев, расположенный неподалеку от ворот кибуца. Террористы выпустили по этому дому несколько РПГ, в результате раненые и жители дома были осыпаны осколками, а боец отряда быстрого реагирования Йоси Хадад получил ранения глаз и ушей.

В 09:20 медсестре Лиоре Кларк позвонила руководительница "цевет хирум" Сагит Леви Гельфарб и попросила прийти в командный пункт для оказания помощи раненым. Лиора покинула семейное бомбоубежище и побежала через кибуц в командный центр, невзирая на продолжающиеся обстрелы.

В "хамале" она обнаружила бойца "китат коненут", который был ранен в голову и в ногу, и второго, с пулей в горле. Понимая, что она мало что может для них сделать, и осознавая, что в ситуации массовой атаки машин скорой помощи долго не будет, она приняла "немедленное решение".

Лиора Кларк побежала к себе домой за машиной, подъехала к командному пункту, в машину погрузили двоих тяжелораненых мужчин, после чего Лиора помчалась из кибуца под градом автоматического огня. Двигатель машины был поврежден, но он продолжал работать до того момента, когда Кларк почти доехала до кибуца Зиким. Там она дождалась машину скорой помощи, которая увезла двоих раненых в ближайшую больницу.

Кларк же поехала в свою больницу, где она работала: там было огромное количество раненых из других населенных пунктов юга.

В 20:00 прибыли более многочисленные военнослужащие, которые приступили к прочесыванию кибуца, его полей и окрестных объектов в поисках оставшихся террористов. Только в полночь жителям кибуца Эрез разрешили покинуть защищенные комнаты, но сам кибуц покинуть им пока не разрешили.

В 01:30 территория кибуца Эрез была объявлена военной зоной и отдан приказ об эвакуации. Сагит Леви Гельфарб обошла кибуц, чтобы забрать пожилых людей и посадить их в автобус, однако в 03:45 им сказали, что эвакуация откладывается, поскольку террористы обнаружены в окрестностях мошава Яхини. Жители кибуца вернулись в свои дома, и эвакуация вновь началась только в 12:30 следующего дня.

Сагит Леви Гельфарб покинула кибуц последней.