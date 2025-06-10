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Израиль

ЦАХАЛ завершил разрушение инфраструктуры террора в районе Хирбат-Ихзаа на юго-востоке Газы

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 10 июня 2025 г., 12:00 | последнее обновление: 10 июня 2025 г., 12:01
ЦАХАЛ завершил разрушение инфраструктуры террора в районе Хирбат-Ихзаа на юго-востоке Газы
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

188-я бронетанковая бригада "Барак" завершила операцию по уничтожению более 1200 террористических инфраструктур в районе Хирбат-Ихзаа, к востоку от Хан-Юниса, в юго-восточной части сектора Газы (недалеко от израильского поселка Нир-Оз). Расширена зона безопасности.

7 октября 2023 года из района Хирбат-Ихзаа на территорию Израиля прорвались сотни террористов, атаковавших израильские поселки.

Для ликвидации инфраструктуры террора были задействованы авиация и инженерная техника. В ходе операции были уничтожены десятки террористов.

В частности, бойцами 188-й бригады и инженерного спецназа "Яалом" был разрушен туннель протяженностью около 500 метров и глубиной до 25 метров.

Израиль
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