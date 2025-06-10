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Израиль

ЦАХАЛ прокомментировал сообщения об обстреле около пункта выдачи помощи в Газе

время публикации: 10 июня 2025 г., 12:49 | последнее обновление: 10 июня 2025 г., 12:56
ЦАХАЛ прокомментировал сообщения об обстреле около пункта выдачи помощи в Газе
AP Photo/Abdel Kareem Hana

ЦАХАЛ прокомментировал очередные заявления источников в Газе об обстреле жителей сектора около пункта выдачи помощи.

В сообщении ЦАХАЛа сказано: "В ночь на вторник (10 июня) израильские военные с дальней дистанции открыли огонь по подозреваемым, которые передвигались в районе Вади-Газа, несмотря на предупреждения о том, что этот район является зоной активных боевых действий, и представляли угрозу для военных. По данным предварительного расследования, заявленное число жертв обстрела в этом районе не сходится с данными ЦАХАЛа. Подробности уточняются. Стрельба велась в сотнях метров от распределительного комплекса, до его открытия, и по подозреваемым, которые представляли угрозу для военных".

Ночью источники в Газе сообщали о десятках раненых в центральной части сектора, недалеко от пункта распределения гуманитарной помощи. Позже заявлялось, что есть и убитые.

Израиль
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