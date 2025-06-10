Подросток подозревается в работе на иранскую разведку в Израиле

Полиция и общая служба безопасности (ШАБАК) 10 июня сообщили об аресте подростка 13,5 лет, который подозревается в выполнении заданий иранской разведки.

В ходе допросов выяснилось, что иранские агенты недавно связались с этим подростком через Telegram и попросили его выполнить за деньги несколько заданий. Подозреваемый согласился: он нарисовал граффити согласованного содержания в районе Тель-Авива и получил за это оплату.

Подростку было предложено сфотографировать систему ПРО "Железный купол", но тот не выполнил это задание.

Подозреваемый был отпущен под домашний арест после того, как его родители были проинформированы на всех этапах расследования.