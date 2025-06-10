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Израиль

ЦАХАЛ ликвидировал в Газе двух террористов, замаскированных "под женщин"

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 10 июня 2025 г., 16:44 | последнее обновление: 10 июня 2025 г., 17:05
ЦАХАЛ ликвидировал в Газе двух террористов, замаскированных "под женщин"
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что, действуя в рамках операции "Колесницы Гидеона", бойцы бригады "Гивати" ликвидировали в Газе двух террористов в женской одежде, которые несли мешки с грузом.

Судя по сообщению ЦАХАЛа, террористы вышли из района, где находилась инфраструктура ХАМАСа. После того, как их идентифицировали, был нанесен удар с воздуха.

Сообщается также, что бойцы "Гивати" за последние сутки обнаружили в Газе оружие, включая пусковые установки, используемые террористической организацией ХАМАС.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что за последние 24 часа израильские ВВС атаковали десятки военных объектов в секторе Газы. Среди атакованных целей были: боевики, сооружения военного назначения, туннели, склады оружия и военная инфраструктура.

Израиль
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