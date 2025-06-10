Полиция считает доказанными подозрения в отношении главы СНБ Анегби

Полиция завершила расследование в отношении главы Совета по национальной безопасности Цахи Анегби ("Ликуд").

Расследование относится к периоду, когда Цахи Анегби занимал пост министра регионального сотрудничества. Согласно подозрениям, он получил 10 тысяч шекелей от строительного подрядчика.

Расследование было начато на фоне публикаций о том, что австралийский бизнесмен Кевин Берместер и израильский предприниматель Амнон Рибак, продвигавшие проект строительства международного аэропорта в районе Иерусалима, обсуждали передачу денег Анегби в обмен на поддержку их проекта.

В полиции отмечают, что имеются веские улики, позволяющие предъявить Анегби обвинение. Дело передано в государственную прокуратуру для рассмотрения и принятия решения.